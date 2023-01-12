НДФЛ

Бухгалтеры путают срок уплаты НДФЛ и дату дохода

Аванс за январь, выплаченный в январе, будет доходом января, даже если дата выплаты – после 22 числа.

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В датах аванса коллеги разбираются в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтер собирается выплатить аванс за январь 25.01, а остаток зарплаты – 10.02. Таким образом, обе эти выплаты попадут в уведомление, которое надо сдать до 25.02. Уплатить весь НДФЛ со всей зарплаты надо до 28.02.

Бухгалтер ошибочно полагает, что при таких сроках выплаты вся зарплата попадет в доход одного месяца (февраля), раз срок перечисления – февраль.

Но это не так. Срок уплаты налога, срок направления уведомления, период расчета аванса и дата получения дохода – это разные понятия.

Аванс за январь, который будет выплачен 25.01, начисляется за период с 01.01 по 15.01.

НДФЛ с аванса, выплаченного 25.01, будет исчислен 25.01. В этот же день сотрудник получает доход.

А вот перечислить НДФЛ, удержанный 25.01, надо будет до 28.02, потому что он попадает в промежуток между 23.01 и 22.02.

То есть аванс и зарплата за конкретный месяц могут попасть в одно уведомление, одну строку формы 6-НДФЛ, но в одну строку 2-НДФЛ они никак не попадут, если будут выплачены в разных месяцах.

Смотрите в нашей таблице пример с зарплатой за январь.

 

Аванс за январь (выплата 25.01)

Зарплата за январь (выплата 10.02)

Период, за который идет начисление

01.01 – 15.01

16.01 – 31.01

Срок направления уведомления по ЕНП

27.02

Срок уплаты налога

28.02

Месяц получения дохода

январь

февраль

Кстати, еще в конце прошлого года бухгалтеры задумались о том, чтобы поменять сроки выплаты аванса и зарплаты, чтобы эти две выплаты попадали в одну строку 6-НДФЛ.

 

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
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