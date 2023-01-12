Бухгалтеры путают срок уплаты НДФЛ и дату дохода

В датах аванса коллеги разбираются в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтер собирается выплатить аванс за январь 25.01, а остаток зарплаты – 10.02. Таким образом, обе эти выплаты попадут в уведомление, которое надо сдать до 25.02. Уплатить весь НДФЛ со всей зарплаты надо до 28.02.

Бухгалтер ошибочно полагает, что при таких сроках выплаты вся зарплата попадет в доход одного месяца (февраля), раз срок перечисления – февраль.

Но это не так. Срок уплаты налога, срок направления уведомления, период расчета аванса и дата получения дохода – это разные понятия.

Аванс за январь, который будет выплачен 25.01, начисляется за период с 01.01 по 15.01.

НДФЛ с аванса, выплаченного 25.01, будет исчислен 25.01. В этот же день сотрудник получает доход.

А вот перечислить НДФЛ, удержанный 25.01, надо будет до 28.02, потому что он попадает в промежуток между 23.01 и 22.02.

То есть аванс и зарплата за конкретный месяц могут попасть в одно уведомление, одну строку формы 6-НДФЛ, но в одну строку 2-НДФЛ они никак не попадут, если будут выплачены в разных месяцах.

Смотрите в нашей таблице пример с зарплатой за январь.

Аванс за январь (выплата 25.01) Зарплата за январь (выплата 10.02) Период, за который идет начисление 01.01 – 15.01 16.01 – 31.01 Срок направления уведомления по ЕНП 27.02 Срок уплаты налога 28.02 Месяц получения дохода январь февраль

Кстати, еще в конце прошлого года бухгалтеры задумались о том, чтобы поменять сроки выплаты аванса и зарплаты, чтобы эти две выплаты попадали в одну строку 6-НДФЛ.