Кадры

Работодатели стали чаще размещать вакансии на Avito

В основном на Avito ищут сотрудников из сферы продаж, производства и сельского хозяйства, а также строителей.

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За 2022 год на 69% выросло число предложений о работе на онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito, сообщает телеграм-канал компании.

Самый высокий спрос на сотрудников зафиксирован в группе профессий «Продажи» – 13% от общего числа вакансий. Спрос на сотрудников в сфере торговли вырос на 7%, а также им начали предлагать зарплату на 15% выше.

На втором месте в рейтинге Avito вакансии, связанные с производством и сельским хозяйством (12% от общего числа публикаций).

Третье место занимает группа профессий из категории «Строительство». Аналитики Avito считают, что высокий спрос строителей сохранится и в 2023 году.

В ноябре 2022 года уровень безработицы упал до исторического минимума, до 3,7%. Всего безработных было 2,7 млн человек.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Кадры
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