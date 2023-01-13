Работодатели стали чаще размещать вакансии на Avito

За 2022 год на 69% выросло число предложений о работе на онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito, сообщает телеграм-канал компании.

Самый высокий спрос на сотрудников зафиксирован в группе профессий «Продажи» – 13% от общего числа вакансий. Спрос на сотрудников в сфере торговли вырос на 7%, а также им начали предлагать зарплату на 15% выше.

На втором месте в рейтинге Avito вакансии, связанные с производством и сельским хозяйством (12% от общего числа публикаций).

Третье место занимает группа профессий из категории «Строительство». Аналитики Avito считают, что высокий спрос строителей сохранится и в 2023 году.

В ноябре 2022 года уровень безработицы упал до исторического минимума, до 3,7%. Всего безработных было 2,7 млн человек.