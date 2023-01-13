Выходные дни командированным в новые регионы оплачивают также, как и будни

Разъяснение дает Роструд.

Работа в выходной день оплачивается в двукратном размере. Но в будни в командировке уже платят двойной средний. Такая норма заложена в постановлении правительства от 17.06.2022 № 1099.

Однако это не значит, что в выходные будет оплата в 4 СДЗ.

Дело в том, что оплата за работу в выходные дни производится не по средней зарплате (как командировка), а не менее чем в двойном размере исходя из оклада.

Согласно п. 5 положения о командировках, утвержденного постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные дни производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.

То есть, ориентироваться надо на ч. 1 ст. 153 ТК РФ. По этой норме работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.