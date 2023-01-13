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9 из 10 школьников хотят работать до 18 лет

Принимать на работу несовершеннолетних станет проще: понадобится только разрешение родителей, согласие опеки не требуется.

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который упрощает прием на работу несовершеннолетних, пишет «Российская газета».

Общероссийский народный фронт выяснил, что 9 из 10 школьников желают начать работать до 18 лет. Но не все работодатели готовы нанимать подростков: им сложно подобрать сферу труда, нужно согласие органов опеки и обязательные медосмотры.

Депутаты собираются исключить избыточные требования к найму несовершеннолетних. Для работы понадобится только согласие родителей. А если ребенок уже проходил медосмотр, то повторный делать не надо.

Сейчас детей до 18 лет привлекают в период летних каникул для выполнения несложных работ.

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