После перепланировки срок владения для НДФЛ обнуляется

Если меняются границы между смежными помещениями в результате перепланировки или идет изменения границ смежных машино-мест, то проходит госрегистрация в отношении всех образуемых объектов недвижимости.

Если в результате действий с объектами недвижимости образуются новые объекты, а старые объекты прекращают свое существование, то срок владения такими новыми объектами идет с даты регистрации на них права собственности.

Таким образом, старый срок владения обнуляется и начинает идти заново.

В общем случае срок владения – 5 лет. Если продать раньше, будет база для НДФЛ, которую можно уменьшить на вычет или фактические расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-04-05/120364.