Государственные ведомства

Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдых за границей

Официально выезд за границу ограничить нельзя, но региональные власти рекомендуют воздержаться от зарубежного отпуска.

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После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России, сообщает «Коммерсант».

Официального запрета нет, но действует настоятельная рекомендация отказаться от отдыха за рубежом.

«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», – заявил Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области.

За новогодний отпуск за границей раскритиковали сразу двух депутатов: Максима Васильева – беспартийного депутата Курской облдумы и Дениса Долженко – члена фракции «Единая Россия» в вологодском заксобрании.

После этого власти начали рекомендовать всем, кто имеет отношение к региональным и муниципальным органам власти, воздержаться от заграничного отпуска.

Политолог Константин Калачев сообщил, что на федеральном уровне таких рекомендаций нет, «пока речь больше идет о том, чтобы не отражать заграничный отдых в соцсетях».

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