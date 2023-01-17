Мошенники могут украсть налоговый вычет

Мошенники с помощью фишинговых сайтов могут попытаться похитить налоговый вычет, сообщает банк «Открытие» в своем телеграм-канале.

Злоумышленников чаще всего интересуют крупные суммы, например, налоговые вычеты за покупку недвижимости. Они могут украсть личные данные через фишинговые сайты, затем подделать документы о покупке и подать в ФНС декларацию вместе с заявлением на вычет.

Сотрудники банка «Открытие» советуют не откладывать получение налогового вычета, если он положен.

Лучше не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно проверять личный кабинет на сайте налоговой, особенно раздел «Вычеты».

Если кто-то присвоил вычет или подал фейковую заявку нужно обратиться в налоговую, в суд и написать заявление в полицию.