Экономические преступления

Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.

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Перечень таких мероприятий ФНС приводит в письме от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@.

Смотрите их в нашей таблице.

Мероприятие

 Норма закона

допросы, зафиксированные в протоколах свидетельских показаний

 ст. 90 НК РФ, ст. 79 УПК РФ

допрос потерпевшего

 ст. 78 УПК РФ

осмотр (обыск) территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов

 ст. 92 НК РФ, ст. ст. 176, 182 УПК РФ

истребование документов и информации у проверяемого лица, либо его контрагентов о конкретных сделках, а также у третьих лиц – участников сделки, по результатам которых проводится анализ хозяйственных операций, не связанных с ведением основной деятельности налогоплательщика

 ст. ст. 93, 93.1 НК РФ, ст. 183 УПК РФ

проведение экспертизы документов

 ст. 95 НК РФ, ст. 80 УПК РФ

обыск и выемка документов, в том числе электронной переписки

 ст. ст. 182, 183 УПК РФ; ст. 94 НК РФ

осмотр местности, иного помещения, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в т. ч. ноутбуков, компьютеров и иных электронных носителей информации

 ст. 176 УПК РФ

контроль и запись переговоров

 ст. 186 УПК РФ

ФНС отмечает, что в большинстве случае уголовные дела за неуплату налогов возбуждают на бенефициаров.

Это:

  • учредители компании;
  • родственники или знакомые учредителей, номинальных руководителей;
  • работодатели этих лиц по основному месту работы, т.е. аффилированные и зависимые лица.
В письме также приведены примеры уголовных дел, по которым с бенефициаров удалось взыскать ущерб от неуплаты налогов.

Экономические преступления

Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Чтобы установить уклонения от уплаты налогов, налоговики и правоохранители проводят комплекс мероприятий. Самые действенные из них – это допросы, осмотры и т.д.

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