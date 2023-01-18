Допросы, обыски, экспертиза документов: налоговики рассказали, как они доказывают неуплату налогов

Перечень таких мероприятий ФНС приводит в письме от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@.
Смотрите их в нашей таблице.
|Мероприятие
|Норма закона
|допросы, зафиксированные в протоколах свидетельских показаний
|ст. 90 НК РФ, ст. 79 УПК РФ
|допрос потерпевшего
|ст. 78 УПК РФ
|осмотр (обыск) территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов
|ст. 92 НК РФ, ст. ст. 176, 182 УПК РФ
|истребование документов и информации у проверяемого лица, либо его контрагентов о конкретных сделках, а также у третьих лиц – участников сделки, по результатам которых проводится анализ хозяйственных операций, не связанных с ведением основной деятельности налогоплательщика
|ст. ст. 93, 93.1 НК РФ, ст. 183 УПК РФ
|проведение экспертизы документов
|ст. 95 НК РФ, ст. 80 УПК РФ
|обыск и выемка документов, в том числе электронной переписки
|ст. ст. 182, 183 УПК РФ; ст. 94 НК РФ
|осмотр местности, иного помещения, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в т. ч. ноутбуков, компьютеров и иных электронных носителей информации
|ст. 176 УПК РФ
|контроль и запись переговоров
|ст. 186 УПК РФ
Это:
- учредители компании;
- родственники или знакомые учредителей, номинальных руководителей;
- работодатели этих лиц по основному месту работы, т.е. аффилированные и зависимые лица.