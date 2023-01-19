НДФЛ

Доход от продажи доли в квартире можно уменьшить на долю вычета или на расходы

Применить вместе и вычет, и фактические расходы при продаже доли в квартире нельзя. Надо выбрать что-то одно.

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База по НДФЛ будет, если срок владения меньше 3 или 5 лет.

Базу по налогу можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.

Но он делится на всех собственников:

  • пропорционально их доле (если собственность общая долевая);
  • по договоренности между ними (если собственность общая совместная).

Также можно уменьшить доход от продажи доли в квартире на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.

Но одновременно применять эти две нормы нельзя.

Можно заявить в декларации или часть вычета (1 млн рублей в пропорции), или фактические расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2022 № 03-04-05/113476.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
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