Доход от продажи доли в квартире можно уменьшить на долю вычета или на расходы

База по НДФЛ будет, если срок владения меньше 3 или 5 лет.

Базу по налогу можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.

Но он делится на всех собственников: пропорционально их доле (если собственность общая долевая);

по договоренности между ними (если собственность общая совместная).

Также можно уменьшить доход от продажи доли в квартире на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.

Но одновременно применять эти две нормы нельзя.

Можно заявить в декларации или часть вычета (1 млн рублей в пропорции), или фактические расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2022 № 03-04-05/113476.