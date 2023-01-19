Доход от продажи доли в квартире можно уменьшить на долю вычета или на расходы

База по НДФЛ будет, если срок владения меньше 3 или 5 лет.
Базу по налогу можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.
Но он делится на всех собственников:
- пропорционально их доле (если собственность общая долевая);
- по договоренности между ними (если собственность общая совместная).
Также можно уменьшить доход от продажи доли в квартире на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением.
Но одновременно применять эти две нормы нельзя.
Можно заявить в декларации или часть вычета (1 млн рублей в пропорции), или фактические расходы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2022 № 03-04-05/113476.