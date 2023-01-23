Среди безработных почти половина – женщины

Доля женщин среди безработных составляет 49,4%, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.
По словам депутата, женщины ищут работу дольше, чем мужчины, около семи месяцев.
82,4% женщин работают в сфере образования, а 79,8% в области здравоохранения и социальных услуг.
Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сокращается, но остается по-прежнему существенным – почти 28%.
За пять лет уровень занятости женщин с детьми в возрасте от 20 до 49 лет увеличился до 67,8%.