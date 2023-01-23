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Среди безработных почти половина – женщины

Они дольше мужчин ищут работу, на это уходит около семи месяцев. Начал сокращаться разрыв в зарплатах мужчин и женщин.

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Доля женщин среди безработных составляет 49,4%, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По словам депутата, женщины ищут работу дольше, чем мужчины, около семи месяцев.

82,4% женщин работают в сфере образования, а 79,8% в области здравоохранения и социальных услуг.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сокращается, но остается по-прежнему существенным – почти 28%.

За пять лет уровень занятости женщин с детьми в возрасте от 20 до 49 лет увеличился до 67,8%.

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