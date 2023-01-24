Перевозчики одобрили идею сделать электронную очередь на границе

Перевозчики полностью поддерживают идею введения электронной очереди на пропускных пунктах на границе, пишет «RG.RU» со ссылкой на президента Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимира Матягина.

«Мы уже несколько лет пишем и говорим о необходимости внедрения такой системы в разных инстанциях. Так на границе с Грузией месяцами перевозчики стоят. А когда у перевозчика будет электронный пропуск, он к нужному времени загрузился тем или иным товаром, приехал и прошел. Это очень положительная тенденция», – сообщил Владимир Матягин.

Подобная практика с электронной очередью уже была на границе Финляндии. Водители не стояли в пробках сутками.

Нововведение поможет и логистическим компаниям, они смогут точнее рассчитывать время поставок и не тратить его на ожидание проезда границы.

Ранее мы писали, что электронная очередь и система резервирования даты и времени проезда границы не коснется легковых автомобилей.