ЕНП (единый налоговый платеж)

✔️ Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП. Сегодня – крайний срок

25 января – крайний срок сдачи уведомления об исчисленных налогах. В нем надо отразить НДФЛ с выплат в период с 1 по 22 января.

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Если вы не платили физлицам в эти числа января, то уведомление сдавать не придется. Если платили, то сегодня надо решить:

  • сдавать уведомление и потом платить НДФЛ на КБК единого платежа

или

  • сегодня уплатить НДФЛ через платежку-уведомление.

Про образец платежки-уведомления мы рассказывали тут.

Образец уведомления по ЕНП с суммой НДФЛ смотрите в нашей статье «Как составить первое уведомление по ЕНП за январь».

Что касается страховых взносов, то их включать в это уведомление не надо.

На взносы за декабрь уведомление не сдают, а срок для взносов за январь еще не наступил.

Если вам нечего включить в уведомление, то сдавать его не надо. Нулевые уведомления не сдают.

Кстати, у нас проходит опрос по способу составления уведомлений (бланк или платежка) и голоса бухгалтеров там пока распределились практически поровну. Но многие отмечают, что платежки рассматривают как временный вариант: пока отправляют платежки, а потом планируют перейти на уведомления.

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