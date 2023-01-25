✔️ Если вы в январе платили зарплату, не забудьте сдать уведомление по ЕНП. Сегодня – крайний срок

Если вы не платили физлицам в эти числа января, то уведомление сдавать не придется. Если платили, то сегодня надо решить:

сдавать уведомление и потом платить НДФЛ на КБК единого платежа

или

сегодня уплатить НДФЛ через платежку-уведомление.

Про образец платежки-уведомления мы рассказывали тут.

Образец уведомления по ЕНП с суммой НДФЛ смотрите в нашей статье «Как составить первое уведомление по ЕНП за январь».

Что касается страховых взносов, то их включать в это уведомление не надо.

На взносы за декабрь уведомление не сдают, а срок для взносов за январь еще не наступил.

Если вам нечего включить в уведомление, то сдавать его не надо. Нулевые уведомления не сдают.

Кстати, у нас проходит опрос по способу составления уведомлений (бланк или платежка) и голоса бухгалтеров там пока распределились практически поровну. Но многие отмечают, что платежки рассматривают как временный вариант: пока отправляют платежки, а потом планируют перейти на уведомления.