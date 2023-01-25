Криптовалюта

На майнинг криптовалюты могут установить налог от 7,5 до 20%

Минфин предлагает установить для майнеров либо ЕНВД от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль со ставкой 20%.

Версия для печати

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, пишут «Известия».

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что форма и ставка такого налогообложения пока что обсуждается.

Ориентировочно для майнеров будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД), где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль 20%.

Также Анатолий Аксаков отметил, что уже есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги с криптовалютных сделок.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что многие майнеры наоборот не платят налоги и ищут способы уклониться от них. Чтобы легализация была успешной, нужна приемлемая налоговая ставка. Например, 4-10% от доходов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

Читать еще