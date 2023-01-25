На майнинг криптовалюты могут установить налог от 7,5 до 20%

В Минфине считают справедливым взимать налог с прибыли, полученной от майнинга криптовалют, пишут «Известия».

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что форма и ставка такого налогообложения пока что обсуждается.

Ориентировочно для майнеров будет установлен либо аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД), где ставка варьируется от 7,5 до 15%, либо налог на прибыль 20%.

Также Анатолий Аксаков отметил, что уже есть компании и физлица, которые добровольно платят налоги с криптовалютных сделок.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сообщил, что многие майнеры наоборот не платят налоги и ищут способы уклониться от них. Чтобы легализация была успешной, нужна приемлемая налоговая ставка. Например, 4-10% от доходов.