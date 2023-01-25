Охрана труда

Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму

Передвигаясь по территории предприятия в условиях ветра, сотрудник получил соринку в глаз. Это не несчастный случай, но микротравма.

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Ситуацию разобрал Роструд.

Если событие не повлекло нетрудоспособности работника, то оно не признается несчастным случаем и расследовать его не надо.

Вместе с тем, работодатель самостоятельно ведет учет и рассматривает обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю, работодателю.

Учет микротравм идет по приказу Минтруда от 15.09.2021 № 632н.

А вы читали шутки об учете психологических микротравм бухгалтеров?

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Охрана труда
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