Если сотруднику попала в глаз соринка, надо регистрировать микротравму

Ситуацию разобрал Роструд.

Если событие не повлекло нетрудоспособности работника, то оно не признается несчастным случаем и расследовать его не надо.

Вместе с тем, работодатель самостоятельно ведет учет и рассматривает обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю, работодателю.

Учет микротравм идет по приказу Минтруда от 15.09.2021 № 632н.

А вы читали шутки об учете психологических микротравм бухгалтеров?