Управление финансами

Кто наводил порядок в финансах с помощью ФинОфиса, расскажите, как он вам

Пока вокруг из каждого утюга вопят про ЕНП и объединение фондов, бухгалтеры пытаются хоть немного разобраться в настройках программ, чтобы отладить процесс. Некоторым помогают специалисты.

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Кто наводил порядок в финансах с помощью ФинОфиса, расскажите, как он вам
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как вам, например, ФинОфис? Компания на «Клерке» не очень давно, но уже занимает первое место по обслуживанию 1С в оценках наших читателей.

Клерки пишут:

«Хороший инструмент. Настроили согласование заявок по разным маршрутам. Стало гораздо удобнее, не приходится все счета нести одному бухгалтеру. Теперь всё на своих местах»

«Большое спасибо команде ФинОфиса! Два года назад начали активно работать с их командой и сейчас благодаря финофису сумели сократить расходы и увеличить свою производительность. Предотвратили кассовые разрывы, наконец-то!!! А самое главное, что всю актуальную информацию по деньгам теперь получаем быстро в любую минуту. Очень приятные, отзывчивые люди там работают. Сотрудничать одно удовольствие! Всем рекомендую»

Еще у них есть на «Клерке» классный блог: пишут про платежный календарь бухгалтера, управление финансами, бюджетирование.

Расскажите и вы, что думаете про работу ФинОфиса. Все ли нравится или есть, что улучшить?

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