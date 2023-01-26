НДС

При переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно взять на вычет НДС на остатки товаров

НДС, который не был включен в расходы в период УСН, идет на вычет при переходе на ОСНО. Причем это правило работает и для УСН «доходы». Эта норма сейчас актуальна для ювелиров, которых лишили права на УСН.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 28.12.2022 № СД-4-3/17675@.

Право на вычет по НДС зависит от того, был ли отнесен НДС при приобретении товаров (работ, услуг) на расходы при УСН или нет.

При УСН «доходы» расходы значения не имеют, их не учитывают для налога.

Сначала Минфин утверждал, что с объектом «доходы» вычет по НДС при переходе на ОСНО применять нельзя. Суды тоже так считали.

Но затем судебная практика сменилась (см. определение от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784).

Ориентируясь на это решение ВС, налоговики заявляют, что можно взять на вычет НДС по товарам при переходе с УСН «доходы» на ОСНО.

Ранее Минфин также указывал, что надо ориентироваться на вышеназванное определение ВС.

А Минфин и ФНС поясняли, что вычет по НДС можно получить при переходе с УСН «доходы минус расходы» на ОСНО.

НДС

При переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно взять на вычет НДС на остатки товаров

НДС, который не был включен в расходы в период УСН, идет на вычет при переходе на ОСНО. Причем это правило работает и для УСН «доходы». Эта норма сейчас актуальна для ювелиров, которых лишили права на УСН.

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