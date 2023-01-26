Как привлекать клиентов, если интернет уничтожил традиционные подходы к рекламе

Онлайн реклама очень дорогая, а малый бизнес по-прежнему не может позволить себе тратить много на кампании из-за ограниченного рекламного бюджета. Если у конкурентов шире бюджет, маленькие компании потеряют клиентов.

Корреспондент «Клерка» сегодня присутсвует на бизнес-конференции «CRM И ПРОДАЖИ» и передает несколько рекомендаций.

Советы по продажам:

нужно фиксировать каждого потенциального клиента. И работать с ними, настроить цепь взаимодействий: когда им написать, позвонить, пригласить на встречу или выставлять счета.

используйте тренд на автоматизацию, на системы, которые будут отслеживать действия предполагаемых покупателей и предлагать им нужный продукт или общение. Большинство пользователей интернета не любят общаться, поэтому важно вводить автоматизированные системы, например, ботов. Или предоставить функционал, чтобы они могли сами что-то заказывать удаленно.

2,5 млрд человек предпочитают общение в мессенджерах. Поэтому самый трендовый канал – реклама и консультации в чатах.

В электронной почте в среднем читают просматривают 1 из 5 сообщений. В мессенджерах оpen rate (открываемость) достигает 80%.