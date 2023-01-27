❕ ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

Правительственный законопроект с поправками в закон о пенсионном страховании № 167-ФЗ внесен в Госдуму.

Причина таких поправок – решение Конституционного суда.

Сейчас ИП-бывшие военные должны платить взносы, но нет никаких гарантий, что вторая пенсия у них будет.

К пенсионному возрасту у них не хватает баллов на вторую пенсию. Поэтому КС решил, что бывших военных надо освободить от фиксированных взносов.

Речь идет о бывших военных и получателей пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФССП.

Ранее такое решение уже было принято по адвокатам, закон под них изменили.