Фиксированные взносы ИП

❕ ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

ИП, арбитражные управляющие, нотариусы, которые получают военные пенсии, не будут платить фиксированные взносы. Но они смогут платить добровольные взносы в СФР и таким образом, копить себе баллы на вторую пенсию.

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Правительственный законопроект с поправками в закон о пенсионном страховании № 167-ФЗ внесен в Госдуму.

Причина таких поправок – решение Конституционного суда.

Сейчас ИП-бывшие военные должны платить взносы, но нет никаких гарантий, что вторая пенсия у них будет.

К пенсионному возрасту у них не хватает баллов на вторую пенсию. Поэтому КС решил, что бывших военных надо освободить от фиксированных взносов.

Речь идет о бывших военных и получателей пенсии от МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФССП.

Ранее такое решение уже было принято по адвокатам, закон под них изменили.

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Фиксированные взносы ИП

❕ ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

ИП, арбитражные управляющие, нотариусы, которые получают военные пенсии, не будут платить фиксированные взносы. Но они смогут платить добровольные взносы в СФР и таким образом, копить себе баллы на вторую пенсию.

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