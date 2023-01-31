Зарплаты в сфере транспорта и логистики выросли на 10%

Средние зарплаты курьеров и комплектовщиков за год выросли до 60 тыс. рублей, грузчиков – до 55 тыс. рублей, водителя-курьера – 90 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

В 2022 году средние зарплаты в сфере «транспорт, логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)» увечились более чем на 10%.

Средняя зарплата водителя-погрузчика выросла до 100 тыс. рублей, доходы комплектовщика – до 60 тыс. рублей, а оператора складского учета – до 55 тыс. рублей.

В январе 2023 года предложений о работе на сайте SuperJob стало на 5% больше, чем в январе 2022 года. Также на 6% выросло число резюме от соискателей.