❗ Сообщить налоговикам о невозможности удержать НДФЛ надо к 27 февраля

Если компания не удержала НДФЛ в 2022 году, предупредите об этом налоговую и получателя дохода.

Такое могло произойти, если пришлось пересчитывать НДФЛ по ставке 30 процентов сотрудникам, которые стали нерезидентами. Если не удержали налог с матвыгоды или дохода в натуральной форме, отчитываться тоже нужно.

Раньше уведомления о неудержанном налоге необходимо было отправить в инспекцию и физлицу до 1 марта включительно. Теперь новый крайний срок – 25 февраля. Так как дата выпадает на субботу, сообщение можно отправить не позднее 27 февраля. За опоздание штрафуют.

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Оформляйте его в виде справки из приложения 1 к годовому расчету 6-НДФЛ (п. 2 приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753, п. 1.18 Порядка, утв. приказом № ЕД-7-11/753).

Уведомить нужно и человека. Утвержденного бланка нет, подготовьте произвольное сообщение.

После этого удерживать недостающий НДФЛ – не обязанность агента.

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