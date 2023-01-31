Налоговый агент по НДФЛ

❗ Сообщить налоговикам о невозможности удержать НДФЛ надо к 27 февраля

Для налоговых агентов сдвинули срок отправки сообщения в ИФНС о том, что удержать НДФЛ невозможно.

Версия для печати

Если компания не удержала НДФЛ в 2022 году, предупредите об этом налоговую и получателя дохода.

Такое могло произойти, если пришлось пересчитывать НДФЛ по ставке 30 процентов сотрудникам, которые стали нерезидентами. Если не удержали налог с матвыгоды или дохода в натуральной форме, отчитываться тоже нужно.

Раньше уведомления о неудержанном налоге необходимо было отправить в инспекцию и физлицу до 1 марта включительно. Теперь новый крайний срок – 25 февраля. Так как дата выпадает на субботу, сообщение можно отправить не позднее 27 февраля. За опоздание штрафуют.

Возьмите себе подписку Клерк.Премиум (сегодня + подарок). Мы помогаем с каждой отчетностью и новыми правилами. А также будем отвечать на ВСЕ ваши вопросы, которые требуют консультации эксперта.

Оформляйте его в виде справки из приложения 1 к годовому расчету 6-НДФЛ (п. 2 приказа ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753, п. 1.18 Порядка, утв. приказом № ЕД-7-11/753).

Уведомить нужно и человека. Утвержденного бланка нет, подготовьте произвольное сообщение.

После этого удерживать недостающий НДФЛ – не обязанность агента.

Кстати, вы уже сдали годовой 6-НДФЛ? Ищите разъяснения в наших разборах.

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще