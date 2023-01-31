Доверие к банкам выросло до рекордных 82%

Уровень доверия к финансовым организациям в начале 2023 года достиг рекордных 82% – это максимум за 10 лет. Ранее этот показатель был в пределах 50-60%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ.

Банки заслужили хорошую репутацию добросовестным отношением к клиенту. Они смогли противостоять санкциям, сохранить рублевые сбережения и обеспечить работу карт Visa и Mastercard.

В 2022 году с 27 до 56 пунктов вырос индекс NPS, который показывает лояльность к финансовым организациям.

В исследовании НАФИ отмечается, что 70% клиентов готовы советовать знакомым банк, где они обслуживаются. В 2021 году этот показатель был 54%.

Клиенты ценят выгодные условия и тарифы, удобное онлайн-обслуживание и оперативность в оказании услуг.

Банк «Открытие» сообщил, что уровень лояльности клиентов в конце 2022 года вырос до 51 пункта, тогда как в начале года показатель был 44.

В четыре раза вырос показатель доверия к банку «Зенит».

Крупные банки (Росбанк, ДОМ.РФ, «Открытие», Совкомбанк, «Русский Стандарт» и «Зенит») также подтвердили повышение лояльности клиентов.