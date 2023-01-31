Бизнес хочет оставить рекламу на латинице

Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) не поддержали поправки в закон «О рекламе», которые предусматривают запрет на использование латиницы в рекламных объявлениях. Об этом пишет «РБК».

Авторы поправок в закон «О рекламе» собираются запретить рекламу с некириллическим алфавитом. Объясняется это тем, что нужно уходить от иностранных заимствований в русском языке и работать над сохранением собственной культуры.

«Защита кириллицы важна для сохранения целостности языка российского государства, но это не должно означать полное отвержение других языков, также оказывающих влияние на мировую массовую культуру», – сообщила Елена Дыбова, вице-президент ТПП.

Инициативу сенаторов не поддерживает и Национальная медиа группа. Представители холдинга считают, что для использования русского языка в рекламе уже есть законодательные нормы.

Например, нельзя использовать иностранные слова, которые могут искажать смысл рекламы и информации.

В «Газпром-Медиа» также назвали запрет латиницы избыточным.

Если поправки примут, то участники рекламного рынка окажутся в ситуации правовой неопределенности. Не ясно, как писать названия сайтов, наименования брендов, артикулы и регистрационные номера.