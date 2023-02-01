Маркетплейсы

Wildberries сообщил, что не берет деньги за возврат бракованных товаров

Теперь все претензии к качеству будут рассматривать селлеры напрямую. Если брак не подтвердится, то доставку оплатит покупатель. Также компания не сообщает, кто должен оплачивать обратную доставку, если приходят не те товары.

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Сотрудники маркетплейса Wildberries заявили, что в случае производственного брака клиенты могут обратиться к продавцу для проверки товара и получить компенсацию за обратную доставку, пишет «РБК».

«Информация Telegram-каналов о том, что покупатели Wildberries «вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров», не соответствует действительности», – сообщила пресс-служба маркетплейса.

Ранее Ксения Собчак в своем телегам-канале рассказала о том, что компания с 23 января 2023 года перестала возвращать деньги за обратную доставку несоответствующего товара. Вместо пленки для часов пришла защитная пленка на телефон.

У Wildberries новые требования к проверке товара. Если раньше жалобы о бракованной продукции рассматривали сотрудники компании, то теперь их нужно направлять напрямую продавцу.

Селлер может не подтвердить брак, и тогда обратная доставка будет за счет пользователя.

Маркетплейс только тестирует новый механизм возврата товаров. Основной упор делают на брак, а что делать с несоответствиями, пока неизвестно.

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