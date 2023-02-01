Банки

Предприниматели стали чаще подключать сервисы рассрочек и POS-кредитования

Спрос на эту услугу вырос на 40% из-за снижения потребительской активности покупателей. Отсрочка оплаты покупок помогает поддерживать уровень продаж.

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Спрос на подключение рассрочек и POS-кредитов за 2022 год вырос на 40% по сравнению в 2021 годом. К сервису подключились уже более 140 тыс. предпринимателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Тинькофф Кредит Брокера».

Снижение потребительской активности заставляет бизнес обращаться к новым инструментам, чтобы сохранить уровень продаж.

За 2022 год рассрочек и POS-кредитов выдали на 57 млрд руб., что на 7,5% больше, чем в 2021 году.

При этом более 3 млрд руб. выдали покупателям, которые заказывали товары через социальные медиа.

Чаще всего услугой отсрочки оплаты пользуются женщины: 74% от общего объема выдач продуктов «Тинькофф Кредит Брокера».

Директор по развитию партнерского бизнеса банка «Хоум Кредит» Ирина Жимерина также подтвердила высокий спрос на использование рассрочки и POS-кредитования.

Более 20 тыс. бизнесменов подключили сервис покупок в рассрочку по карте «Халва» от Совкомбанка.

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