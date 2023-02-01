Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета

Росфинмониторинг предупредил, что от его имени могут позвонить мошенники и предложить платно снять с блокировку со счетов. Об этом сказано на сайте ведомства.

Мошенники присылают извещения о блокировке (замораживании) денежных средств и просят заплатить за снятие ограничений.

Например, оплатить штрафы, пени, комиссии, услуги по оформлению «справки о легализации».

Росфинмониторинг не может накладывать аресты на денежные счета и иное имущество и взимать обязательные платежи.

Также у ведомства нет права отказывать платные услуги по оформлению документов.