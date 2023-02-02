Кадры

VK запустила модуль для онлайн-приема сотрудников на работу

Сервис «Кандидаты» поможет бизнесу ускорить трудоустройство сотрудников. Взаимодействие соискателей с HR-специалистами будет происходить в режиме онлайн, система самостоятельно распознает все необходимые документы и внесет данные в нужные поля.

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В сервисе кадрового электронного документооборота (КЭДО) VK HR Tek появился модуль «Кандидаты», сообщает пресс-служба VK.

Бизнес сократит срок оформления сотрудников на работу до одного дня. Весь процесс оптимизирован и проходит в онлайне.

HR-специалист создает форму с анкетой, отправит ее кандидату. Соискатель прикрепит все нужные документы, которые отправятся на согласование в отдел кадров. Как только сотрудника примут, его профиль появится в VK HR Tek.

Модуль «Кандидаты» можно настроить под нужды своей компании, например, отметить необязательные поля для заполнения, скрыть информацию о зарплате, установить дедлайны. Новинка встраивается в общий процесс электронного документооборота.

Система с точность 98% распознает данные загруженных документов, их не нужно вбивать вручную.

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Кадры

VK запустила модуль для онлайн-приема сотрудников на работу

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