Работодатели потратили до 1 млн рублей на поддержку мобилизованных сотрудников

Почти половина предприятий потеряла 1-3% сотрудников из-за мобилизации, также работодателям прошлось выделить дополнительные средства на психологическую, финансовую и юридическую поддержку призванных и их семей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию менеджеров.

57% работодателей сообщили, что оказывают финансовую помощь мобилизованным, 43% покупали необходимую экипировку и снаряжения.

С юридической помощью помогают 30% предприятий, а 13% выделяют средства на психологическую поддержку сотрудников.

Материальную помощь семьям мобилизованных сотрудников оказывают 40% компаний, 20% предлагают помощь психолога, 5% оказывают поддержку по запросу.

Треть работодателей сообщили, что на такую помощь потратили до 500 тыс. рублей, расходы у 21% предприятий превысили 5 млн рублей, 16% выделили от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Указ о частичной мобилизации затронул 300 тыс. резервистов и спровоцировал дефицит кадров по ряду специальностей на рынке труда.