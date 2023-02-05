Ознакомить сотрудника с датой начала отпуска можно при подписании графика отпусков

Обычно за 2 недели до отпуска оформляют приказ по форме Т-6 или оповещение в свободной форме.

Но можно такое оповещение «вшить» в график отпусков.

Например, в график отпусков можно включить графу с отметкой об ознакомлении с датой начала отпуска.

Таким образом, в декабре сотрудника ознакомят с графиком отпусков и в тот же день – с датой предстоящего отпуска, который будет в следующем году.

Роструд поясняет, что такое возможно. В этом случае еще раз уведомлять работника о дате начала отпуска не менее, чем за 14 календарных дней уже не надо.

Как оформить график отпусков Т-7 мы рассказывали тут.