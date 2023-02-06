Самозанятым рекомендовали оформить уголок потребителя

Об этом предупреждает Роспотребнадзор в письме от 28.12.2022 № 09-22204-2022-40.

Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» касается только организаций и ИП. Самозанятые продавцы (исполнители) там не поименованы.

Поэтому контролеры не могут предъявлять претензии самозанятым в рамках закона о защите прав потребителей.

Но если покупатель подаст в суд на самозанятого, то суд приравняет самозанятого к ИП.

Поэтому Роспотребнадзор рекомендует самозанятым оформлять «уголки потребителя».

Кстати, ранее ФНС утверждала, что самозанятые обязаны иметь такие уголки. Но такой обязанности по закону у них нет, да и ФНС не имеет права давать разъяснения по закону о защите прав потребителей.