Самозанятые

Самозанятым рекомендовали оформить уголок потребителя

Формально самозанятые не подпадают под нормы закона о защите прав потребителей. Но лучше не уповать на это, потому что суд может решить иначе.

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Об этом предупреждает Роспотребнадзор в письме от 28.12.2022 № 09-22204-2022-40.

Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» касается только организаций и ИП. Самозанятые продавцы (исполнители) там не поименованы.

Поэтому контролеры не могут предъявлять претензии самозанятым в рамках закона о защите прав потребителей.

Но если покупатель подаст в суд на самозанятого, то суд приравняет самозанятого к ИП.

Поэтому Роспотребнадзор рекомендует самозанятым оформлять «уголки потребителя».

Кстати, ранее ФНС утверждала, что самозанятые обязаны иметь такие уголки. Но такой обязанности по закону у них нет, да и ФНС не имеет права давать разъяснения по закону о защите прав потребителей.

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