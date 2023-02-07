Что компания должна выплатить сотруднику при восстановлении по суду

Должность и зарплата

Основное правило: при восстановлении сотруднику должны вернуть прежнюю работу на прежних условиях. Обязательными условиями договора, согласно ст. 57 ТК, являются трудовая функция (должность) и оплата труда. Оклад обычно указан в штатном расписании, значит, значит, его размер должен соответствовать сумме в договоре. Различия могут признать нарушением ТК.

Другими словами, он должен получать зарплату, которая прописана в трудовом соглашении. Если же за это время вы повысили зарплату другим (на такой же должности) и отразили это в ЛНА (штатном расписании и/или других документах) придется заключить допсоглашение и поднять оклад сотруднику.

Повышенный оклад надо будет платить с момента восстановления на работе.

Оплата вынужденного прогула

Другая компенсация – выплата за время вынужденного прогула. Ее определяет суд, но фактически регулируется ст. 139 ТК: по правилам расчета среднего заработка.

Особенности исчисления средней заработной платы утверждены постановлением Правительства от 24.10.2007 № 922.

По общему правилу – средний дневной заработок умножается на количество дней вынужденного прогула.

Но важно здесь другое. Дневной заработок считается делением общей зарплаты за расчетный период на количество отработанных дней. Периодом считаются 12 месяцев до увольнения, которое признали незаконным. Естественно, если во время увольнения вы повысили оклады, в расчет средней зарплаты повышение включать не надо.

Хотя суды иногда подвергают это сомнению. В одном из дел (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.11.2022 № 88-21042/2022) суд указала, что средний заработок надо повысить на коэффициент, на который была поднята зарплата после восстановления.

Если вы решили выплатить заработок в повышенном размере, подписывать дополнительные документы необязательно. К тому же, в ТК это никак не урегулировано. Перерасчет можно сделать, например, на основании заявления работника.

Главное – что компания исполнила решение суда и выплатила установленную судом сумму среднего заработка за время прогула. Также можно поступить и в случае ошибки в расчете такой выплаты.

Работодатель не обязан проводить самостоятельный расчет сумму после вынесения решения суда.

Проценты за задержку

Что касается процентов за задержку выплаты согласно ст. 236 ТК, то опираться надо также на решение суда и нормы закона. Если срок выплаты соблюден, то работодатель выполнил свою обязанность и применять дополнительную ответственность не надо.