Государственные ведомства

Путин назначил зарплату главам Соцфонда и ФОМС

Сергей Чирков и Илья Баланин будут получать 94 716 рублей, а также дополнительные поощрения больше 2,7 зарплаты.

Версия для печати

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому размер ежемесячной зарплаты председателя Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) составит 94 716 рублей. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, главам ведомств начислят ежемесячное поощрение в размере 2,7 зарплаты. Предусмотрены и ежеквартальные премии.

Социальный фонд возглавляет Сергей Чирков, а ФОМС – Илья Баланин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

УСН

Утверждена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 01.11.22 № ЕД-7-3/1036@. Приказ вносит изменения в форму налоговой декларации по УСН, порядок ее заполнения и электронный формат. Обновленный бланк нужно применять, начиная с отчетности за 2023 год.

Утверждена новая форма декларации по упрощенной системе налогообложения

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

🎥 Смотрите видеоинструкцию, как перенастроить 1С для работы с единым налоговым счетом в 2023 году

Настройте 1С: Бухгалтерия для работы с единым налоговым платежом. Вам помогут Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 и главные эксперты «Клерка» Надежда Камышева и Елена Ярушкина. Они подготовили видеоинструкцию по плавному переходу на новый порядок учета и уплаты налогов.

Читать еще