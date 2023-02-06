Путин назначил зарплату главам Соцфонда и ФОМС

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому размер ежемесячной зарплаты председателя Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд) и председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) составит 94 716 рублей. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Помимо этого, главам ведомств начислят ежемесячное поощрение в размере 2,7 зарплаты. Предусмотрены и ежеквартальные премии.
Социальный фонд возглавляет Сергей Чирков, а ФОМС – Илья Баланин.