Сотрудники-резиденты РФ, работающие за границей, сами платят НДФЛ

В этом случае НДФЛ платит сам сотрудник. Организация не будет налоговым агентом и не должна удерживать НДФЛ.
Если человек стал нерезидентом РФ, то его доходы вообще не облагаются НДФЛ в РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.12.2022 № 03-04-05/129894.
Статус (резидент или нерезидент) определяют при каждой выплате и по итогам года.
Смотрите в нашей таблице порядок обложения НДФЛ.
Доход от источника в РФ (сотрудник работает в РФ)
Доход от источника не в РФ (сотрудник работает за границей)
Резидент РФ
Нерезидент РФ
Резидент РФ
Нерезидент РФ
НДФЛ в РФ
есть
есть
есть
нет
Ставка НДФЛ
13% (15%)
30%
13% (15%)
–
Кто исчисляет НДФЛ
налоговый агент
сам сотрудник по 3-НДФЛ
–
Также об НДФЛ дистанционщиков читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».