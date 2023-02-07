НДФЛ

Сотрудники-резиденты РФ, работающие за границей, сами платят НДФЛ

Доход налоговых резидентов РФ облагается НДФЛ независимо от источника дохода – в России или нет. Если человек находится за границей, его доход считается от источника не в РФ.

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В этом случае НДФЛ платит сам сотрудник. Организация не будет налоговым агентом и не должна удерживать НДФЛ.

Если человек стал нерезидентом РФ, то его доходы вообще не облагаются НДФЛ в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.12.2022 № 03-04-05/129894.

Статус (резидент или нерезидент) определяют при каждой выплате и по итогам года.

Смотрите в нашей таблице порядок обложения НДФЛ.

 

Доход от источника в РФ (сотрудник работает в РФ)

Доход от источника не в РФ (сотрудник работает за границей)

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Резидент РФ

Нерезидент РФ

НДФЛ в РФ

есть

есть

есть

нет

Ставка НДФЛ

13% (15%)

30%

13% (15%)

Кто исчисляет НДФЛ

налоговый агент

сам сотрудник по 3-НДФЛ

Также об НДФЛ дистанционщиков читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».

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