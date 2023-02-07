Сотрудники-резиденты РФ, работающие за границей, сами платят НДФЛ

В этом случае НДФЛ платит сам сотрудник. Организация не будет налоговым агентом и не должна удерживать НДФЛ.

Если человек стал нерезидентом РФ, то его доходы вообще не облагаются НДФЛ в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.12.2022 № 03-04-05/129894.

Статус (резидент или нерезидент) определяют при каждой выплате и по итогам года.

Смотрите в нашей таблице порядок обложения НДФЛ.

Доход от источника в РФ (сотрудник работает в РФ) Доход от источника не в РФ (сотрудник работает за границей) Резидент РФ Нерезидент РФ Резидент РФ Нерезидент РФ НДФЛ в РФ есть есть есть нет Ставка НДФЛ 13% (15%) 30% 13% (15%) – Кто исчисляет НДФЛ налоговый агент сам сотрудник по 3-НДФЛ –

Также об НДФЛ дистанционщиков читайте в статье «Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера».