Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера

Сотрудник живет и работает в России

Если сотрудник российской компании работает дистанционно, находясь в России, то его работодатель — налоговый агент по НДФЛ. Бухгалтер удерживает НДФЛ у сотрудника, перечисляет ему зарплату за минусом НДФЛ, а НДФЛ перечисляет в бюджет.

Это стандартное правило. По такому же принципу удерживают налог у всех остальных сотрудников, которые работают в офисе, а не дистанционно.

Ставка НДФЛ для всех сотрудников-россиян (в том числе и дистанционных):

13% (с дохода до 5 млн руб.) — если сотрудник резидент РФ;

30% если сотрудник нерезидент РФ.

Сотрудник работает в России, а живет за границей

Если сотрудник российской компании работает дистанционно из заграницы, то его работодатель — не является налоговым агентом по НДФЛ.

Бухгалтер не должен удерживать НДФЛ у сотрудника. Зарплату надо перечислять полностью, НДФЛ не удерживать.

Некоторые бухгалтеры не знают об этом нюансе. Дело в том, что эта норма НК с трудом вписывается в обывательскую логику.

Зарплата идет из России. Но по норме ст. 208 НК такой доход считается полученным от источников за пределами РФ. Потому что сотрудник выполняет работу не в РФ. Таковы нормы НК.

Итак, компания налог не удержала. Но это не значит, что все деньги достанутся сотруднику.

Если он резидент РФ, то он сам заплатит свой налог по ставке 13% (с дохода менее 5 млн. руб.). Для этого надо сдать декларацию 3-НДФЛ. Если сотрудник — нерезидент, то налог в РФ он не платит вообще. Он будет платить налог по законам той страны, резидентом которой он является. То есть налог он заплатит в другой стране.

Разъяснение по этой норме, в частности, есть в письме Минфина от 16.09.2022 № 03-04-06/89789.

Аналогичное разъяснение есть в письме ФНС от 15.07.2021 № БС-4-11/9947@, а также во многих других письмах.

Почему бухгалтеры считают неправильно

Хотя по нормам НК компания не должна удерживать налог у сотрудников, работающих из заграницы, по факту часто многие продолжают удерживать.

Почему это происходит?

Во-первых, компания может не знать, что сотрудник уехал.

Во-вторых, даже если бухгалтер знает, что сотрудник уехал, никаких документов об этом нет. В трудовом договоре место работы никто не менял.

Если до конца года сотрудник останется резидентом РФ, то налог по ставке 13% все равно будет уплачен в РФ. То есть бюджет ничего не потеряет от того, что налог по неправильной схеме будет поступать от компании, а не от сотрудника. Этот налог будет отражен в форме 6-НДФЛ, а не в декларации 3-НДФЛ. То есть сведения о доходе в любом случае поступят в ИФНС.

В-третьих, бухгалтер может не знать о том, что с такого сотрудника не надо удерживать НДФЛ. И по незнанию проводит удержание. Если речь идет о ставке 13%, то ни сотрудник, ни бюджет РФ ничего не теряют.

В-четвертых, могут быть трудности с проведением в 1С зарплаты таких сотрудников. Требуется сделать настройки.

Узнает ли ФНС, что сотрудник стал нерезидентом

Люди уезжают за границу по загранпаспорту. А сведений о загранпаспортах у ФНС нет.

Поэтому налоговики не могут автоматически отследить, кто из россиян — резидент РФ, а кто нерезидент.

Это хотят исправить. Готовятся поправки в статью 85 НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.

В течение 5 дней после выдачи гражданину загранпаспорта информация об этом поступит в ИФНС.

Кроме того, также в течение 5 дней налоговикам будут сообщать об изменении персональных данных во вновь выданном паспорте.

Если человек потерял свой загранпаспорт и заявил о его недействительности, то информация поступит в ИФНС за 3 дня.

Пока все это только в проекте. Сейчас в НК таких норм нет.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сведения о загранпаспортах налоговикам нужны для автоматического определения налогового и валютного резидентства физлиц.

То есть, сейчас такой автоматической системы нет.

Напомним, налоговые резиденты РФ — это физлица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

Что хотят поменять

В этом году за границу уехало немало россиян. И работая за границей на российские компании, они вообще не платят НДФЛ, если являются нерезидентами.

Минфин хочет поменять эту систему. Готов проект поправок в НК. Он размещен на федеральном портале. В Госдуму его еще не вносили.

По нему выплаты дистанционным сотрудникам, работающим за границей, будут считаться доходами от источников в РФ.

А значит, работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ.

Ранее Минфин на своем сайте разъяснил свою позицию.

Дело в том, что сейчас дистанционщикам-нерезидентам выгоднее работать за границей, чем в РФ. Если они нерезиденты РФ, то налог в РФ они не платят и должны платить его в другой стране. Но если они ни в одной стране не являются резидентами, то нигде налог вообще не платят. Если они живут в стране с низкими налогами, то платят там низкий налог.

Если такую норму примут, то у заграничных дистанционщиков будут удерживать налог по ставкам:

13% (с дохода менее 5 млн руб.), если сотрудник — резидент;

30%, если сотрудник нерезидент.

Но по ставке 30% еще идут дискуссии. Не исключено, что ставку для дистанционщиков сделают 13% для всех, в том числе и нерезидентов.

Задача — чтобы они в принципе платили налог в России, а не в том, чтобы они платили здесь повышенный налог.

«Эти люди раньше жили и работали в России и платили здесь НДФЛ. Нововведение призвано сохранить доходы местных бюджетов, а не преумножить их за счет увеличения ставки», — сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, решение по ставке пока не принято.

Решать этот вопрос будут между первым и вторым чтением вышеназванного законопроекта.

«Это дискуссия ноября — декабря», — цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК высказался по этому поводу так:

«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, зарплату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан».

То есть, власти склоняются к тому, чтобы ставка была 13%, а не 30%.

НДФЛ дистанционщиков: таблица