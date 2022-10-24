Дистанционный сотрудник российской компании уехал за границу. Таблица по НДФЛ для бухгалтера

Сотрудник живет и работает в России
Если сотрудник российской компании работает дистанционно, находясь в России, то его работодатель — налоговый агент по НДФЛ. Бухгалтер удерживает НДФЛ у сотрудника, перечисляет ему зарплату за минусом НДФЛ, а НДФЛ перечисляет в бюджет.
Это стандартное правило. По такому же принципу удерживают налог у всех остальных сотрудников, которые работают в офисе, а не дистанционно.
Ставка НДФЛ для всех сотрудников-россиян (в том числе и дистанционных):
- 13% (с дохода до 5 млн руб.) — если сотрудник резидент РФ;
- 30% если сотрудник нерезидент РФ.
Сотрудник работает в России, а живет за границей
Если сотрудник российской компании работает дистанционно из заграницы, то его работодатель — не является налоговым агентом по НДФЛ.
Бухгалтер не должен удерживать НДФЛ у сотрудника. Зарплату надо перечислять полностью, НДФЛ не удерживать.
Некоторые бухгалтеры не знают об этом нюансе. Дело в том, что эта норма НК с трудом вписывается в обывательскую логику.
Зарплата идет из России. Но по норме ст. 208 НК такой доход считается полученным от источников за пределами РФ. Потому что сотрудник выполняет работу не в РФ. Таковы нормы НК.
Итак, компания налог не удержала. Но это не значит, что все деньги достанутся сотруднику.
Если он резидент РФ, то он сам заплатит свой налог по ставке 13% (с дохода менее 5 млн. руб.). Для этого надо сдать декларацию 3-НДФЛ.
Если сотрудник — нерезидент, то налог в РФ он не платит вообще. Он будет платить налог по законам той страны, резидентом которой он является. То есть налог он заплатит в другой стране.
Разъяснение по этой норме, в частности, есть в письме Минфина от 16.09.2022 № 03-04-06/89789.
Аналогичное разъяснение есть в письме ФНС от 15.07.2021 № БС-4-11/9947@, а также во многих других письмах.
Почему бухгалтеры считают неправильно
Хотя по нормам НК компания не должна удерживать налог у сотрудников, работающих из заграницы, по факту часто многие продолжают удерживать.
Почему это происходит?
Во-первых, компания может не знать, что сотрудник уехал.
Во-вторых, даже если бухгалтер знает, что сотрудник уехал, никаких документов об этом нет. В трудовом договоре место работы никто не менял.
Если до конца года сотрудник останется резидентом РФ, то налог по ставке 13% все равно будет уплачен в РФ. То есть бюджет ничего не потеряет от того, что налог по неправильной схеме будет поступать от компании, а не от сотрудника. Этот налог будет отражен в форме 6-НДФЛ, а не в декларации 3-НДФЛ. То есть сведения о доходе в любом случае поступят в ИФНС.
В-третьих, бухгалтер может не знать о том, что с такого сотрудника не надо удерживать НДФЛ. И по незнанию проводит удержание. Если речь идет о ставке 13%, то ни сотрудник, ни бюджет РФ ничего не теряют.
В-четвертых, могут быть трудности с проведением в 1С зарплаты таких сотрудников. Требуется сделать настройки.
Узнает ли ФНС, что сотрудник стал нерезидентом
Люди уезжают за границу по загранпаспорту. А сведений о загранпаспортах у ФНС нет.
Поэтому налоговики не могут автоматически отследить, кто из россиян — резидент РФ, а кто нерезидент.
Это хотят исправить. Готовятся поправки в статью 85 НК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.
В течение 5 дней после выдачи гражданину загранпаспорта информация об этом поступит в ИФНС.
Кроме того, также в течение 5 дней налоговикам будут сообщать об изменении персональных данных во вновь выданном паспорте.
Если человек потерял свой загранпаспорт и заявил о его недействительности, то информация поступит в ИФНС за 3 дня.
Пока все это только в проекте. Сейчас в НК таких норм нет.
В пояснительной записке к проекту говорится, что сведения о загранпаспортах налоговикам нужны для автоматического определения налогового и валютного резидентства физлиц.
То есть, сейчас такой автоматической системы нет.
Напомним, налоговые резиденты РФ — это физлица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
Что хотят поменять
В этом году за границу уехало немало россиян. И работая за границей на российские компании, они вообще не платят НДФЛ, если являются нерезидентами.
Минфин хочет поменять эту систему. Готов проект поправок в НК. Он размещен на федеральном портале. В Госдуму его еще не вносили.
По нему выплаты дистанционным сотрудникам, работающим за границей, будут считаться доходами от источников в РФ.
А значит, работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ.
Ранее Минфин на своем сайте разъяснил свою позицию.
Дело в том, что сейчас дистанционщикам-нерезидентам выгоднее работать за границей, чем в РФ. Если они нерезиденты РФ, то налог в РФ они не платят и должны платить его в другой стране. Но если они ни в одной стране не являются резидентами, то нигде налог вообще не платят. Если они живут в стране с низкими налогами, то платят там низкий налог.
Если такую норму примут, то у заграничных дистанционщиков будут удерживать налог по ставкам:
- 13% (с дохода менее 5 млн руб.), если сотрудник — резидент;
- 30%, если сотрудник нерезидент.
Но по ставке 30% еще идут дискуссии. Не исключено, что ставку для дистанционщиков сделают 13% для всех, в том числе и нерезидентов.
Задача — чтобы они в принципе платили налог в России, а не в том, чтобы они платили здесь повышенный налог.
«Эти люди раньше жили и работали в России и платили здесь НДФЛ. Нововведение призвано сохранить доходы местных бюджетов, а не преумножить их за счет увеличения ставки», — сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.
По его словам, решение по ставке пока не принято.
Решать этот вопрос будут между первым и вторым чтением вышеназванного законопроекта.
«Это дискуссия ноября — декабря», — цитирует слова чиновника «Интерфакс».
Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК высказался по этому поводу так:
«Если люди уезжают и работают удаленно, центр жизненных интересов у них все равно находится в России, зарплату получают из источников в нашей стране, поэтому по справедливости нужно сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан».
То есть, власти склоняются к тому, чтобы ставка была 13%, а не 30%.
НДФЛ дистанционщиков: таблица
Резидент РФ
Нерезидент РФ
Как сейчас
Сотрудник работает в России
НДФЛ по ставке 13% удерживает работодатель
НДФЛ по ставке 30% удерживает работодатель
Сотрудник работает из заграницы
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник сам сдает 3-НДФЛ и платит НДФЛ
Работодатель НДФЛ не удерживает.
Сотрудник тоже не платит НДФЛ. Он платит налог в другой стране
Как будет потом, если примут поправки в НК, которые пока в проекте
Сотрудник работает из заграницы
НДФЛ по ставке 13% будет удерживать работодатель
НДФЛ по ставке 13% или 30% будет удерживать работодатель
Решение по ставке пока не принято!