НДФЛ

Суточные за разъездной характер работы не облагаются НДФЛ. Но надо учитывать фактические расходы

Работодатель может установить в своем локальном акте любой размер суточных для сотрудников с разъездным характером работы.

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Вся сумма этих суточных не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Но работодатель, устанавливая в своей нормативке размер суточных, должен учитывать оценку затрат работников, а также наличие иных гарантий таким работникам.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 30.12.2022 № 03-04-06/129887.

Кроме того, работодатель может возмещать таким разъездным сотрудникам иные расходы, связанные с их служебными поездками.

В этом случае для освобождения от НДФЛ и взносов должно быть документальное подтверждение.

Если нет подтверждающих документов, такие выплаты не считаются компенсационными и будут облагаться НДФЛ и взносами.

Кстати, Минфин разработал законопроект, по которому для суточных при разъездном характере работы установят необлагаемый лимит – 700 рублей, как при обычных командировках.

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