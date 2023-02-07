Маркетплейсы

Роспотребнадзор проверит, обоснована ли плата за возврат в Wildberries

Пункты выдачи заказов – это подразделения компании, поэтому покупатели не должны оплачивать перевозку товара между торговыми узлами маркетплейса. Об этом инициативная группа сообщила в письме Роспотребнадзору.

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«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Роспотребнадзор, чтобы заставить online-маркетплейс Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Об этом пишут «Известия».

Если покупателю привезли не тот товар, или он не подошел по размеру, или человек вообще решил отказаться от покупки, то маркетплейс не должен брать деньги.

Закон «О защите прав потребителей» гласит, что в случае отказа от товара покупателю возвращают средства, вычитая из них оплату обратной доставки продавцу.

Но это допустимо только, если товар доставили курьером до двери, а не когда покупатель пришел в пункт выдачи заказов.

Кроме того, ПВЗ – обособленные подразделения маркетплейса. Поэтому неправомерно удерживать средства пользователей за курсирование товара между офисами компании.

Представители Wildberries сообщили, что с 2021 года тестируют программу ответственных покупок. Это привело к тому, что количество брака уменьшилось на 30%, у вещей стало меньше примерок.

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