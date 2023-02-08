Минфин решил не повышать НДФЛ для работающих за границей

Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релокантов, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы, сообщает источник «Интерфакса».

Но в новую редакцию поправок в НК РФ внесли положение, что нужно взимать 30% НДФЛ с уехавших фрилансеров-нерезидентов, которые работают по договорам ГПХ.

В июле 2022 года была первая редакция законопроекта. По ней предполагалось, что работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ с дистанционщиков, если те – резиденты страны. После утраты этого статуса налог будет 30%. То есть, работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ.

Для релоцированных самозанятых и ИП ставки менять не планируют.

Сейчас Минфин исключил из проекта обязанность работодателя удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам, которые официально работают за границей по трудовому договору.

То есть для тех, кто работает по трудовому договору, ничего не изменится. Они по-прежнему будут сами платить НДФЛ, если они резиденты и не платить его в РФ, если они нерезиденты.