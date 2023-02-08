НДФЛ

Минфин решил не повышать НДФЛ для работающих за границей

Для тех, кто работает удаленно из-за границы по трудовому договору, ничего не изменится. При этом с фрилансеров-релокантов, работающим по договорам ГПХ, предлагают удерживать 30% НДФЛ.

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Минфин отказался от идеи менять правила налогообложения доходов релокантов, которых отечественные работодатели официально перевели на удаленный режим работы, сообщает источник «Интерфакса».

Но в новую редакцию поправок в НК РФ внесли положение, что нужно взимать 30% НДФЛ с уехавших фрилансеров-нерезидентов, которые работают по договорам ГПХ.

В июле 2022 года была первая редакция законопроекта. По ней предполагалось, что работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ с дистанционщиков, если те – резиденты страны. После утраты этого статуса налог будет 30%. То есть, работодатели будут налоговыми агентами по НДФЛ.

Для релоцированных самозанятых и ИП ставки менять не планируют.

Сейчас Минфин исключил из проекта обязанность работодателя удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам, которые официально работают за границей по трудовому договору.

То есть для тех, кто работает по трудовому договору, ничего не изменится. Они по-прежнему будут сами платить НДФЛ, если они резиденты и не платить его в РФ, если они нерезиденты.

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