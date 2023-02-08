Госдума разрешит устанавливать самозапрет на перевод денег

В Госдуме разрабатывают законопроект, по которому можно установить самозапрет на перевод денег со счетов. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Механизм запрета переводов будет работать на платформе Госуслуги.

«Через портал Госуслуг любой гражданин может войти на свой счет в банке поставить галочку напротив нужной операции, соответственно, после этого ни он сам, ни кто-то другой не смогут перевести деньги несанкционированно. Если же деньги будут сняты со счета, за такую операцию будет нести ответственность банк, который возместит гражданину ущерб», – сообщил Анатолий Аксаков.

Ранее механизм самозапрета предлагали сделать на кредитные договоры, чтобы третьи лица не смогли взять займы от чужого лица.