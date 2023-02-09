Бизнесу на АУСН надо проверять за банком расчет доходов и расходов. Могут быть ошибки

Своим опытом по этому учету делятся наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги рассказывают, что их расчеты налога не совпадают с теми, что сделал банк.

Выясняется, что банк, например, зарплату отнес к не налоговой базе и в расход не поставил. Такая же ошибка произошла и с банковской комиссией – она не попала в расходы.

Поэтому расчет банка надо проверять.

В прошлом году ФНС выпустила методические рекомендации для банков и налогоплательщиков, как разделять доходы и расходы на АУСН на учитываемые и не учитываемые при налогообложении.

Всем операциям надо присваивать один из признаков: «Приход», «Возврат прихода», «Расход», «Возврат расхода», «Не налоговая база».

Исправить признак операции можно в личном кабинете клиента. Если неверные данные уже ушли в ФНС, можно потом обратиться в банк (в течение 3 лет), чтобы он исправил свою ошибку и передал в ФНС исправленные сведения.