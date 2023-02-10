6-НДФЛ

❗ Начисленный доход за декабрь равен сумме выплаченного аванса. Высчитывать НДФЛ обратным путем не надо

При выплате аванса в декабре 2022 года обязанности удерживать НДФЛ не было. Поэтому начисленная сумма равняется выплаченной.

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Преобразовывать выплаченную сумму в начисленную, выделяя НДФЛ обратным путем, не надо.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков в своем Telegram-канале.

НДФЛ с аванса за декабрь был удержан при выплате следующего дохода – в январе 2023 года.

Пример

Выплатили аванс в декабре чистыми 17400 руб.

Вопрос: Доход декабря будет 17 400 руб. и НДФЛ на него 2 262 руб. или 20 000 руб. и НДФЛ с него 2 600 руб.?

Ответ от ФНС: Доход декабря – это 17 400 руб. (сколько начислили, столько и выплатили).

Доначислять, преобразовывать эту сумму и включать НДФЛ сверху не нужно.

То есть, в справке (бывшей 2-НДФЛ) за 2022 год в декабре будет стоять доход 17 400 руб. НДФЛ с этого дохода – 2 262 руб. (исчислен, удержан, перечислен).

Кстати, на «Клерке» проходит опрос на тему отражения аванса декабря в 6-НДФЛ.

Одни бухгалтеры начислили НДФЛ сверх выплаты, а другие – высчитали его обратным путем. При чем второй вариант лидирует, хотя по разъяснениям ФНС он как раз неправильный.

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