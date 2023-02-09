Право

Эксперты прогнозируют, что налоговых проверок в 2023 году будет еще больше. А вот со штрафами пока затишье из-за ЕНП

Сама ФНС поручила инспекторам на местах остановить взыскание долгов по налогам и взносам в виде отрицательного сальдо ЕНС, в том числе пеней.

Версия для печати

Об этом письме мы говорили ранее.

Мера временная и продлится только до тех пор, пока не уладится работа ЕНП. Пока же налоговики проводят индивидуальные сверки, чтобы выяснить, должны вы в итоге в бюджет или нет.

Однако дефицит бюджета приведет в итоге к увеличению числа проверок, предупреждают эксперты. Мало того, готовьтесь к судам с налоговиками: самые сложные ситуации приведут именно к ним.

Скандалы вроде таких не утихают:

Впрочем, выводы вы можете сделать и сами: почитайте все последние материалы на «Клерке» по этой ссылке.

А нам стало интересно, как в случае необходимости готовитесь к проверкам вы? Защищаетесь сами или с юристами? Давно не оставляли отзывы, например, о специалистах Coleman Legal Services: может быть, вы будете первыми?

Будет ли расти цена на недвижимость в Турции после землетрясения

Землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 г. в Турции, потрясло весь мир. Кадры разрушенных зданий и целых кварталов, выложенные очевидцами в интернет, напоминают фильмы ужасов. Из-за стихийного бедствия уничтожены 5,6 тыс. построек.

Будет ли расти цена на недвижимость в Турции после землетрясения

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Меры поддержки турбизнеса: нулевая ставка НДС

В связи с экономическим кризисом государством устанавливается ряд льгот для определённых отраслей, в частности по НДС для туротрасли. О том, каким именно предприятием оказывается поддержка и какой пакет нужно представить в ФНС рассказывается в данной публикации

Меры поддержки турбизнеса: нулевая ставка НДС

Учетная политика для управленческого учета

Управленческий учет — это особая форма отражения операций и сделок. Она необходима для анализа и контроля со стороны менеджмента и может существенно отличаться от бухгалтерского и налогового учета. Как составить УП для управленческого учета расскажем подробнее.

Учетная политика для управленческого учета

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Период "КаКраул!"

Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его "КаКраул!".Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть? Периоды высокой загрузки какой-то задачей.Это отдельный фильм и отдельный сценарий в планировании.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.

Налог на имущество физических лиц

Как предпенсионеру заполнить заявление на налоговые льготы

В заявлении на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество надо указывать серию и номер документа. У предпенсионеров право на льготу есть, а такого документа – нет.

Читать еще