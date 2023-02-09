Эксперты прогнозируют, что налоговых проверок в 2023 году будет еще больше. А вот со штрафами пока затишье из-за ЕНП

Об этом письме мы говорили ранее.

Мера временная и продлится только до тех пор, пока не уладится работа ЕНП. Пока же налоговики проводят индивидуальные сверки, чтобы выяснить, должны вы в итоге в бюджет или нет.

Однако дефицит бюджета приведет в итоге к увеличению числа проверок, предупреждают эксперты. Мало того, готовьтесь к судам с налоговиками: самые сложные ситуации приведут именно к ним.

Скандалы вроде таких не утихают:

Впрочем, выводы вы можете сделать и сами: почитайте все последние материалы на «Клерке» по этой ссылке.

А нам стало интересно, как в случае необходимости готовитесь к проверкам вы? Защищаетесь сами или с юристами? Давно не оставляли отзывы, например, о специалистах Coleman Legal Services: может быть, вы будете первыми?