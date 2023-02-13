Отечественных производителей стало на 17-20% больше

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник сообщил, что за 2022 года количество отечественных производителей увеличилось на 17-20% после ухода зарубежных брендов. Об этом пишут «Известия».

Импортеры стали на 30% чаще ввозить продукцию из Юго-Восточной Азии и стран Ближнего Востока.

Для поддержки бизнеса власти упростили механизм декларирования товаров, что помогло предприятиям сэкономить 1 млрд рублей.

В среднем одна декларация стала дешевле на 25 тыс. рублей. А время ее оформления сократилось до 30 минут.

В 2023 году Росаккредитация вместе с «Роскачеством» собирается поощрять крупные маркетплейсы, им могут присуждать премии правительства в области качества.

В ближайшее время ведомство создаст единые стандарты продукции халяль.