Банкам порекомендовали не использовать мелкий шрифт в кредитных договорах и при оформлении вкладов

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали не использовать мелкий шрифт в кредитных договорах и при оформлении вкладов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Клиент должен быть в курсе диапазона полной стоимости кредита и размера минимальной гарантированной ставки по вкладу.

Потребители должны видеть все условия изменения ставок и их возможные значения, поэтому они должны быть напечатаны тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные предложения по вкладам и кредитам.

«Сейчас некоторые кредиторы стараются не акцентировать внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке страховки или дополнительных услуг», - сказано в сообщении.

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение и не нарушать рыночную конкуренцию, ЦБ и ФАС порекомендовали банкам набирать информацию о продукте одним шрифтом.