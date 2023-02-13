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Банкам порекомендовали не использовать мелкий шрифт в кредитных договорах и при оформлении вкладов

Клиенты должны видеть все условия и возможные изменения процентных ставок. Также рекомендация поможет сохранить конкуренцию на рынке банковских услуг.

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Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали не использовать мелкий шрифт в кредитных договорах и при оформлении вкладов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Клиент должен быть в курсе диапазона полной стоимости кредита и размера минимальной гарантированной ставки по вкладу.

Потребители должны видеть все условия изменения ставок и их возможные значения, поэтому они должны быть напечатаны тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные предложения по вкладам и кредитам.

«Сейчас некоторые кредиторы стараются не акцентировать внимание клиентов на том, что низкая ставка по кредиту или займу действует недолго и только при покупке страховки или дополнительных услуг», - сказано в сообщении.

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение и не нарушать рыночную конкуренцию, ЦБ и ФАС порекомендовали банкам набирать информацию о продукте одним шрифтом.

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