Специалисты в интернет-маркетинге ответят на самые провокационные вопросы

6–7 апреля 2023 года в Приволжском федеральном округе пройдет конференция по интернет-маркетингу Digital-Оттепель.
Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны обсудят самые провокационные темы интернет-маркетинга, расскажут про SMM-тренды, новые рекламные сервисы и influence-маркетинг.
Также приглашены специалисты из сферы инноваций, web, digital-разработок и рекламы в социальных сетях.
В 2023 году Digital-Оттепель пройдет уже восьмой раз.
Узнать о том, как принять участие в «Оттепели» можно на сайте конференции.