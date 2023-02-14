Мошенники стали в пять раз чаще звонить через мессенджеры

В начале 2022 года через мессенджеры звонили только 10% от общего числа мошенников, пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

В феврале 2023 года таких звонков уже стало 55%, а к концу года может быть до 80%.

Также Анатолий Печатников сообщил, что в январе 2023 года телефонных атак на клиентов ВТБ стало на 20% меньше, чем в декабре 2022 года. Однако в феврале число мошеннических звонков увеличивается примерно на 20% каждый день.

«Наша стратегическая задача – обеспечить максимальную финансовую безопасность клиентов. Поэтому в ближайшее время мы реализуем новые меры защиты пользователей и в первом полугодии начнем тестировать определитель номера для входящих звонков в мессенджерах», – добавил Печатников.

Злоумышленники активно ищут новые каналы. Например, недавно мы писали, что в App Store появилось фейковое приложение банка ВТБ.