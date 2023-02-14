Права потребителей

Производителей фальсификата не допустят к госзакупкам

Из-за невысоких штрафов производители продолжают подделывать товары и продукты. Авторы инициативы предложили создать черный список, похожий на реестр недобросовестных поставщиков, и запретить продавать фальсификаты в торговых сетях и через госзакупки.

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«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Правительство с просьбой запретить производителям фальсификата участвовать в госзакупках и продавать товары в сетевых магазинах. Об этом пишут «Известия».

Фальсификат – товар, который не соответствует составу, указанному на упаковке. Вычислить такие продукты можно только в лабораторных условиях.

Чаще всего подделывают колбасы, мясные и рыбные консервы, сладкие напитки, их доля составляет 40-80% от всего фальсификата на рынке.

В ОПИ считают, что сейчас штрафы недостаточно высоки, чтобы напугать тех, кто подделывает товары. Например, за молочный фальсификат штраф от 300 до 600 тыс. рублей.

Авторы инициативы предлагают нарушителей внести в черный список и запретить им поставлять свои продукты в торговые сети, а также участвовать в госзакупках. Механизм будет работать по принципу реестра недобросовестных поставщиков и исполнителей.

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Права потребителей

Производителей фальсификата не допустят к госзакупкам

Из-за невысоких штрафов производители продолжают подделывать товары и продукты. Авторы инициативы предложили создать черный список, похожий на реестр недобросовестных поставщиков, и запретить продавать фальсификаты в торговых сетях и через госзакупки.

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