Производителей фальсификата не допустят к госзакупкам

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Правительство с просьбой запретить производителям фальсификата участвовать в госзакупках и продавать товары в сетевых магазинах. Об этом пишут «Известия».

Фальсификат – товар, который не соответствует составу, указанному на упаковке. Вычислить такие продукты можно только в лабораторных условиях.

Чаще всего подделывают колбасы, мясные и рыбные консервы, сладкие напитки, их доля составляет 40-80% от всего фальсификата на рынке.

В ОПИ считают, что сейчас штрафы недостаточно высоки, чтобы напугать тех, кто подделывает товары. Например, за молочный фальсификат штраф от 300 до 600 тыс. рублей.

Авторы инициативы предлагают нарушителей внести в черный список и запретить им поставлять свои продукты в торговые сети, а также участвовать в госзакупках. Механизм будет работать по принципу реестра недобросовестных поставщиков и исполнителей.