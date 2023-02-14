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Мобильных операторов будут штрафовать, если они не установят детекторы подменных номеров

Для телеком-компаний, которые не установили аппаратуру системы оперативно-розыскных мероприятий, могут ввести оборотные штрафы не менее 1 млн рублей.

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Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, по которому мобильных операторов будут штрафовать за анонимные звонки мошенников. Об этом пишет «RG.RU».

Если компания не установит нужную аппаратуру, то ей грозят оборотные штрафы не менее 1 млн рублей.

Операторы должны установить систему аппаратуру системы оперативно-розыскных мероприятий за свой счет. Стоимость подключения – от 500 до 800 тыс. рублей. Также предусмотрена арендная плата от 55 до 110 тыс. рублей в месяц.

Небольшие мобильные операторы в регионах пропускают подменные номера, а также оказывают услуги по созданию мини-АТС, в которых нельзя идентифицировать абонента.

Чтобы не устанавливать оборудование спецслужб, такие компании закрываются, регистрируют новое юрлицо, получают лицензию и продолжают деятельность.

Их услугами могут воспользоваться телефонные террористы и мошенники.

Ранее мы писали, что Госдума уже приняла в первом чтении закон, по которому стоимость лицензии для мобильных операторов станет в 133 раза дороже.

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