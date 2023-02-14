Законопроекты

Минтруд хочет разрешить улучшать дома «на два хозяина» за счет материнского капитала

Также сертификат можно будет потратить на реконструкцию жилья и сооружение пристроек к дому.

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Минтруд предложил использовать материнский капитал для реконструкции дома, рассчитанного на две семьи. Об этом пишет «RG.RU».

Соответствующий законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Маткапитал предлагают разрешить использовать для улучшения жилищных условий в домах «на два хозяина».

Сейчас сертификат материнского капитала можно использовать только на индивидуальное строительство или на улучшение условий существующего дома, который находится в собственности одной семьи.

«Принятие законопроекта позволит семьям увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Это решение в первую очередь направлено на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки», – сообщил Антон Котяков, глава Минтруда.

Также Минтруд предложил разрешить на средства маткапитала сооружать пристройки к дому или реконструировать жилье.

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