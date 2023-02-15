Экономические преступления

Путин выступил за домашний арест бизнесменам-фигурантам дел в экономической сфере

Предпринимателям следует заменять меру пресечения на «не связанную с изоляцией от общества», считает президент.

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Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов поднял вопрос «о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», сообщает vc.ru.

В частности, о запрете на продление срока ареста подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях и избрание для них мер пресечения, «не связанных с изоляцией от общества» – залога или домашнего ареста.

По словам президента, это «будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия».

Летом 2022 года Путин предлагал пересмотреть основания для ареста предпринимателей, а Минюст России – не арестовывать бизнесменов по нетяжким преступлениям.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на конец 2022 года по экономическим статьям под домашним арестом находилось 4957 человек (на 5,1% больше год к году). Также участились случаи, когда суд назначает залог. При этом количество находившихся в СИЗО по экономическим статьям выросло почти на 6%, до 7402 человек.

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