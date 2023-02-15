Бухгалтеры обсуждают, как обезопаситься от незапланированных поступлений на счет от физлиц

Такой историей поделилась подписчица канала «Красный уголок бухгалтера».

У ИП закончился срок фискального накопителя, и он снял ККТ с учета. И тут откуда ни возьмись, на счет поступает платеж от физлица. Клиент оплатил по QR-коду, который ему давали в прошлом году.

Что делать?

Из этой истории коллеги вывели мораль: снял кассу с учета – меняй расчетный счет.

Предпринимателю предлагают такие варианты: вернуть средства как ошибочный платеж;

признать платеж неопознанным;

при последующей регистрации кассы (если она будет) пробить чек коррекции.

Кстати, если у вас нет ККТ, то можно прибегнуть к разовой услуге организации-посредника, которая использует ККТ как агент и формирует чеки с указанием ИНН продавца.