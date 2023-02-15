Игры будут предустанавливать на мобильные платформы

Минцифры совместно с лидерами IT-индустрии готовит законопроект, который позволит осуществлять предустановку игр на мобильные платформы, сообщается в телеграм-канале министерства.

Игры будут установлены на мобильные устройства, в том числе и не из магазина приложений AppStore или Google Play.

Новый законопроект разрешить осуществлять платежи в предустановленных приложениях через системы отечественных BigTech компаний, доминирующих на рынке.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что сфера разработки компьютерных игр (геймдев) больше всего из IT-отрасли пострадала из-за ограничений платежей.

В марте 2022 года Google Play Store и Apple Store ограничили платежи из РФ, пользователи не могли покупать приложения и совершать внутриигровые покупки.

Ранее мы писали, что государство будет дополнительно поддерживать игровую индустрию.

Отечественные игры собираются запускать не только в стране, но и экспортировать в Китай. По словам Максута Шадаева, это решение может компенсировать уход с тех рынков, где геймдев испытывает сложности.